Playoff Serie C 2023 2024 | Atalanta U23 - Perugia e Taranto alla fase nazional - basta il pareggio

(Di sabato 11 maggio 2024) Serata di pareggi nel secondo turno dellainterna ai gironi deidi, ma tantoalle squadre padroni di casa per avanzaree della post season, in virtù del regolamento che consente di avanzare con un pari e non solo con la vittoria entro il 90? alle teste digrazie al miglior piazzamento in regular season. E’ il caso del, che non va oltre lo 0-0 contro il Picerno, proprio come accaduto con il Latina nel primo turno. Allo Iacovone la partita viene indirizzata già a inizio primo tempo, quando Murano con una follia dà un pugno a un avversario e viene espulso dopo l’intervento del Var. A quel punto la squadra di Eziolino Capuano gestisce la ...

CATANZARO - La tensione è alle stelle per i tifosi della US Catanzaro 1929, con l'annuncio delle modalità di vendita dei tagliandi d'ingresso per il tanto atteso turno preliminare PLAY OFF 23/24.

Tabellino Altaflex Catanzaro-Pallavolo Decollatura 1-3 (19-25; 13-25; 25-23; 20-25) Altaflex Catanzaro Volley: Bitonti (K), Bovio, Calabretta, Capicotto, Cosentino, Diaco, Iamundo, ...

di Daniele Sborzacchi Un pareggio a reti bianche è sufficiente al Perugia per passare il turno all'esordio nei playoff. Contro il volenteroso Rimini, che aveva eliminato il Gubbio espugnando il Barbet ...