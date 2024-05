Pioli si arrende | Nessuna era in grado di mantenere il livello dell’Inter!

(Di sabato 11 maggio 2024)non si dimentica certo il sesto derby consecutivo perso, Milan-Inter 1-2 del 22 aprile che ha dato l’aritmetica certezza del ventesimo scudetto, quello della seconda stella. Dopo il 5-1 al Cagliari, l’allenatore rossonero valuta il momento. TENTATIVO DI RILANCIO – Il Milan non vinceva da oltre un mese, l’ha fatto stasera con il 5-1 al Cagliari. Da Stefanoun giudizio sulla vittoria: «Importantissima, non siamo stati abituati in questi anni a non vincere per un così lungo periodo. È chiaro che dopo l’eliminazione dall’Europa League e la sconfitta nel derby con l’Inter abbiamo avuto un momento difficile e delicato. Abbiamo sofferto questa situazione, riuscire a vincere questa partita e a migliorare la nostra classifica è stato molto importante. Bravi i ragazzi: non una partita eccezionale ma una partita di attenzione, concentrazione e ...

