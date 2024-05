Perché i giocatori non hanno i loro nomi sulle maglie? Ecco la spiegazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Acosta in marcatura su Viviane. Montanari in tackle su Harlow. No, non sono cambiati iin Milan-Cagliari, match della trentaseiesima giornata di Serie A, al centro, come altre partite, dell’iniziativa per la festa della Mamma. Milan e Cagliari sono tra le società chedeciso di scendere in campo con il nome delle madri dei calciatori dietro le spalle. Ad aderire all’iniziativa anche Genoa, Hellas Verona, Lecce, Torino e Udinese. Anzi, l’idea è partita proprio dai club chepresentato specifica richiesta alla Lega Serie A, che ha dato il suo ok. Non solo. In questo trentaseiesimo turno le società supporteranno anche le attività della Croce Rossa Italiana attraverso una campagna di comunicazione finalizzata raccogliere fondi a favore della CRI, un’associazione che da 160 anni è espressione del Volontariato nel nostro ...