Per il dopo Festa 7 Sindaci - quasi 400 consiglieri | corsa per un posto al sole

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDepositati entro le 12 di oggi liste e candidati che l’8 e il 9 giugno si sfideranno in 42 comuni della provincia di Avellino, a partire dal capoluogo irpino, per eleggere i nuovie i nuovi consigli comunali. Sono poco più di 158 mila gli elettori chiamati al voto nelle complessive 205 sezioni. Si va dai 53 mila aventi diritto di Avellino ai 456 elettori di Torrioni. Riflettori puntati oltre che su Avellino nei comuni con maggiore popolazione: Montoro, Mercogliano e Montella: in quest’ultimo comune il sindaco uscente, Rino Buonopane, è anche il presidente della Provincia. Ma è la competizione di Avellino quella particolarmente sentitale vicende giudiziarie che il 18 aprile scorso portarono all’arresto, ai domiciliari, dell’ex sindaco Gianluca. Non si arrende il suo ex vice sindaco, Laura ...

A Santa Margherita Ligure hanno “spento” il 5G, qualcosa si sta muovendo e forse c’è una certa consapevolezza, finalmente, ora che come è noto, dal 29 aprile sono entrati in vigore i nuovi limiti di emissione elettromagnetica per le reti di ...

Inaugurati i nuovi spazi della Casa della salute di Fontanellato - Inaugurati i nuovi spazi della Casa della salute di Fontanellato - Con un incontro aperto alla cittadinanza, oggi è stata presentata l’attività assicurata alla Casa della salute di Fontanellato e inaugurati i nuovi spazi disponibili grazie ai lavori di ampliamento re ...

Elezioni comunali 2024, candidati sindaco e liste: da Firenze a Bari, tutti i nomi in corsa - Elezioni comunali 2024, candidati sindaco e liste: da Firenze a Bari, tutti i nomi in corsa - Elezioni comunali 2024. Si sono chiuse le operazioni di presentazione delle liste per le prossime elezioni amministrative di giugno. Pd e M5S, dopo la rottura su Firenze cosa succede Ecco il quadro..

Il sindaco di New York Adams in Campidoglio a Roma per il Wmhf - Il sindaco di New York Adams in Campidoglio a Roma per il Wmhf - Roma, 11 mag. (askanews) - Un grande incontro di fraternità e dialogo con 30 Premi Nobel per la Pace, scienziati, economisti, sindaci, ...