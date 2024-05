Peggiori campioni d’Italia - ora è ufficiale | il dato horror sul Napoli

(Di sabato 11 maggio 2024) La stagione delentra nella storia della Serie A, ma dalla porta sbagliata: gli azzurri ottengono un primato negativo da incubo. Nessuno dei tifosi azzurri si sarebbe mai aspettato che ilpotesse fare così tanta fatica in questa stagione. Gli azzurri, dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione, sono crollati in maniera verticale. La stagione azzurra sembra quasi maledetta, ma la sfortuna centra ben poco con i risultati, a tratti vergognosi, che hanno ottenuto gli ormai ex. La stagione fallimentare delè da imputare ad una serie di errori da parte di ogni componente della dirigenza e della squadra. Difficile identificare il momento in cui ilè definitivamente crollato, ma quel che è certo è che le prime avvisaglie erano arrivate ...

Napoli, ormai è crisi nera e il club si chiude nel silenzio: la decisione - napoli, ormai è crisi nera e il club si chiude nel silenzio: la decisione - Continua la crisi, che sembra essere senza fine, dei campioni d'Italia in carica. Il napoli crolla ancora al Maradona contro il Bologna e sono ora cinque le gare senza vittoria degli ...

Bologna in Champions League Cosa manca per l'aritmetica qualificazione. Infortunio per Zirkzee che esce in lacrime - Bologna in Champions League Cosa manca per l'aritmetica qualificazione. Infortunio per Zirkzee che esce in lacrime - Il napoli crolla 2-0 al Maradona contro uno spavaldo Bologna che in 12 minuti, di fatto, chiude i giochi. Apre le marcature Ndoye che firma il suo primo gol in Serie A, chiudendo di testa ...

Il Napoli "resuscita" gli avversari: la clamorosa statistica dopo il Bologna - Il napoli "resuscita" gli avversari: la clamorosa statistica dopo il Bologna - Ennesima giornata da dimenticare per il napoli: c'è un numero che fa sorridere sulle squadre che hanno affrontato gli azzurri.