Paris Saint Germain-Tolosa domenica 12 maggio 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici L’ultima volta di Mbappè al Parco dei Principi in maglia PSG

(Di sabato 11 maggio 2024) Non sono bastate 31 conclusioni, di cui solo 5 nello specchio della porta, per regalare all'accesso alla finale di Champions League: la squadra di Luis Enrique ha toppato la gara della stagione, cedendo anche in casa al Borussia Dortmund e vedendo così festeggiare i gialloneri. Inutile dire che si tratta di una macchia enorme sulla

Non sono bastate 31 conclusioni, di cui solo 5 nello specchio della porta, per regalare al Paris Saint Germain l’accesso alla finale di Champions League: la squadra di Luis Enrique ha toppato la gara della stagione, cedendo anche in casa al ...

Kylian Mbappé dice addio al Paris Saint-Germain dopo che da mesi le trattative sul rinnovo del suo contratto si erano arenate. È l’attaccante francese ad annunciare in un video sui social che questo è «per me l’ultimo anno al Psg e non sarà ...

Il PSG non organizzerà la cerimonia d'addio per Mbappé: il club non ha apprezzato un suo comportamento - Il paris saint-Germain non organizzerà la cerimonia d'addio per Kylian Mbappé dopo l'annuncio dell'addio dell'attaccante: i vertici del club francese ...

Ceccarini: "Con Mbappé al Real inizia il giro degli attaccanti. Lukaku-Napoli, per ora solo un'ipotesi. Tutte le big su Buongiorno" - Il direttore di Tmw, Niccolò Ceccarini ha dato gli ultimi aggiornamenti di calciomercato nel suo editoriale per Tmw. Le sue parole: "L'addio di Mbappè al paris saint ...

La nuova maglia casalinga del Paris Saint Germain per la stagione 2024/25 - Ecco la nuova divisa del paris saint Germain, che Dembélé, Marquinhos, Barcola & Co. indosseranno nella stagione 2024/25. Il club ha riportato la classica grande striscia rossa sulla maglia.