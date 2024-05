Pagelle Milan-Cagliari 5-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di sabato 11 maggio 2024) Le, ie ildi5-1, match della trentaseiesima giornata di. A sbloccare il risultato è la squadra rossonera che al 35? firma l’1-0 con Bennacer che appoggia a porta sguarnita dopo una parata precedente di Scuffet su Chukwueze (costretto ad uscire all’intervallo). Nella ripresa c’è subito posto per Leao, che è immediatamente decisivo. Dopo aver colpito una traversa, il portoghese serve l’assist del 2-0 a Pulisic che davanti a Scuffet non sbaglia. Ilperò torna subito in partita e lo fa con un tocco di punta di Nandez su cross di Zappa. Al 74? però iltorna sul +2 grazie ad un gran tiro dalla distanza di Reijnders sul quale Scuffet non può far nulla. ...

