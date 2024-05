Operaio sannita morto a Salemi - Schlein | Non si può uscire per lavoro e non tornare più

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Bisogna assumere più ispettori per i controlli sul, perché non possiamo più vedere morire le persone che escono di casa per lavorare e non fanno più rientro”. Lo ha detto Elly, segretaria nazionale Pd oggi pomeriggio a Castelvetrano. Laha espresso il cordoglio dell’intero partito per la morte di Giovanni Carpinelli, il giovane caduto da una pala eolica a. “Dobbiamo tenere accesi i riflettori sul temae sicurezza, questa è un’emergenza he riguarda tutto il Paese – ha aggiunto. Bisogna investire nella formazione, responsabilizzare le aziende, formare una cultura delsicuro”. E lha esortaro: “Basta ai contratti pirati che sfornanoprecario, dobbiamo batterci per il salario minimo garantito a ...