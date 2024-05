Non l' ha toccata Dall' Olanda arriva la difesa del cantante pro Palestina squalificato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) "Punizione troppo pesante e sproporzionata". Questo è il giudizio'emittente olandese Avrotros in merito all'esclusione delJoost Kleina finale dell'Eurovision. In una nota il canale tv ha espresso il "disappunto e il dispiacere per i milioni di fan che erano così emozionati. Quello che Joost ha portato all'e l'Europa non dovrebbe finire in questo modo". La star dei Paesi Bassi si era divincolata malamentee telecamere e, probabilmente, si era coperta per non essere ripresa insieme a Eden Golan,israeliana e favorita per la vittoria finale. Il tutto, in relazione al conflitto in atto a Gaza. Avrotros ha ricostruito i fatti che hanno portato all'inchiesta interna dell'Ebu e alla denuncia alla polizia svedese a carico di Klein per minacce. "Contro ...