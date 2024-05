Neanche in finale si ferma l' odio anti-Israele | valanga di fischi per Eden Golan

(Di sabato 11 maggio 2024)durante l'esibizione della cantante israelianaalladell'Eurovisione Song Contest a Malmoe, in Svezia. Dopo una settimana di polemiche e minacce da parte di attivisti pro-Palestina, la sua canzone 'Hurricane' è stataata, come era già accaduto in semi. I 'buu' sono stati però a tratti coperti dagli applausi dei fan della 20enne cantante israeliana che ha lanciato un bacio al pubblico al momento di lasciare il palco. La seratasi è aperta con la Flag parade in cui i 25 artisti in gara (uno in meno dei 26 previsti dopo l'eliminazione dell'artista dell'Olanda, squalificato con l'accusa di aver gradito una camera woman) hanno sfilato sul palco ognuno con la propria bandiera nazionale. Il rapper Alyona Alyona e la cantante Jerry ...

