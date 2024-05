Napoli - silenzio stampa dopo il ko col Bologna | non parla nessun - l'ha voluto la società

Napoli , 11 maggio 2024 - Il Napoli resta all'inferno, il Bologna si imbarca per il Paradiso. La partita del Maradona non può che confermare il destino che entrambe le squadre si sono meritate alla fine di una stagione all'opposto: gli azzurri ...

Pagina -33218 - sottopagina 1 - Pagina -33218 - sottopagina 1 - 11/05 19:54 Anticipo Serie A, napoli-bologna 0-2 11/05 19:15 Papa: "Con la guerra non c'è felicità" ...

Napoli-Bologna, Thiago Motta: “Peccato non poter mettere tutti in campo” - napoli-bologna, Thiago Motta: “Peccato non poter mettere tutti in campo” - napoli-bologna, le parole di Thiago Motta nel post gara. – Si è concluso il primo anticipo della giornata numero 36 di Serie A iniziato alle 18:00. Parliamo di quello tra napoli e bologna al “Maradona ...

Napoli-Bologna, l'Analisi Ignorante: Anguissa come le piaghe d'Egitto - napoli-bologna, l'Analisi Ignorante: Anguissa come le piaghe d'Egitto - «Perché, non ti basto io!» Dan Ndoye, 30 presenze, 0 gol in campionato. Uno dei grandi acquisti della mia mirabile annata al Fantacalcio. È lui l' uomo che oggi ...