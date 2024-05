Napoli-Bologna 0-2 - Ndoye e Posch firmano il colpo Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 - Tutto in 3': tanto basta alper firmare il sanguinoso uno-due che stende il, che quasi come una maledizione cade ancora per mano di giocatori ancora a secco in campionato. Per la precisione, cheun successo dal forte sapore diLeague per i rossoblù, che in una gara a tratti di profonda sofferenza devono ringraziare anche Ravaglia, che si conferma uno specialista dei rigori respingendo il tiro dal dischetto di Politano. E' racchiusa in questa fotografia e nelle altre occasioni degli azzurri i rimpianti di una squadra che assiste a una festa inattesa ai nastri di partenza della stagione: quella dei felsinei, a un passo dal sogno più grande, quello che per i campioni d'Italia in carica era ...