Napoli-Bologna 0-2 - gol di Ndoye e Posch | Thiago Motta vede la Champions

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 11 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilè sempre più vicino all’impresa di conquistare un posto inLeague. I felsinei vincono 2-0 in trasferta sul campo dele salgono momentaneamente al terzo posto in classifica con 67 punti, scavalcando di una lunghezza la Juventus, impegnata domani in casa con la già retrocessa Salernitana. I rossoblù potrebbero conquistare la matematica certezza di giocare l’anno prossimo la competizione europea più prestigiosa già domani se la Roma non vincesse a Bergamo contro l’Atalanta. A decidere la sfida del Maradona le reti nel primo tempo dial 9 eal 12?. Pesante ko per gli azzurri che restano ottavi a quota 51, un punto in più della Fiorentina che però ha due partite in meno. Il primo brivido del match arriva al 5? con Calafiori, il centrale rossoblù ...