Napoli-Bologna 0-2 - game over al Maradona | il risultato di Calzona non cambia

Varriale: "Ennesima figuraccia! Giocatori presuntuosi, distratti in difesa e spreconi in attacco." - Il giornalista Enrico Varriale ha parlato sul suo profilo X della sconfitta per 2-0 del Napoli contro il Bologna ...

Bologna fantastico vede Napoli e festeggia: 2-0. Ndoey e Posch firmano l'impresa Champions - Azzeccando tutte le scelte a sorpresa dell'ennesima alchimia di formazione, Thiago vince anche al maradona portando il Bologna a un passo dal Paradiso. Uno-due terrificante ad avvio partita con uomini ...

Napoli, rabbia Trepiccione: "Calzona butti fuori questi due" - "L'Italia ci sta ridendo addosso" Il Bologna espugna il Diego Armando maradona imponendosi con il risultato di 0-2 sul Napoli. I partenopei hanno fallito anche un calcio di rigore con Matteo Politano, ...