Napoli-Bologna 0-2 A breve Calzona in conferenza

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona , ha parlato in conferenza dopo il pareggio contro l’Udinese Le parole di Calzona L'articolo Udinese-Napoli 1-1, a breve Calzona in conferenza sembra essere il primo su ilNapolista.

Dopo il pareggio del Napoli a Udine, il tecnico dei partenopei Francesco Calzona ha parlato anche in sala stampa . Di seguito le sue parole. “Quando le partite si sporcano purtroppo fatichiamo, è già la terza volta nella mia gestione che non ...

IL ROMA - Niente contro Calzona, ma con Cannavaro sarebbe stato diverso - IL ROMA - Niente contro calzona, ma con Cannavaro sarebbe stato diverso - Sarò anche campanilista. E pure nostalgico. Ma io Fabio Cannavaro sulla panchina del Napoli ce lo avrei visto bene. È stato un colpo al cuore lunedì sera vedere il campione del mondo della Loggetta av ...

Calzona: “Ho trovato un disastro al Napoli, soprattutto dal punto di vista mentale“ - calzona: “Ho trovato un disastro al Napoli, soprattutto dal punto di vista mentale“ - Francesco calzona, tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa del momento no della squadra azzurra: “E’ un’annata con tanti problemi, un mese con partite ogni tre giorni non ci ha aiutato, sia ...

Calzona, non sappiamo gestire le partite 'sporche' - calzona, non sappiamo gestire le partite 'sporche' - "Quando le partite si sporcano non siamo in grado di gestirle". Lo ha detto Francesco calzona, in conferenza stampa, dopo il pareggio di Udine. Il tecnico ha anche analizzato tutto il suo periodo da q ...