Motta esalta il Bologna | Champions? Oggi voglio celebrare questo fantastico gruppo

(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 – "abbiamo fatto l'ennesima grande prestazione e questa è una vittoria pesante, arrivata in trasferta contro una squadra forte. Più che parlare di, la mia felicitàsta nelil. Non so quanti punti ci mancano per l'aritmetica:solo godermi il momento assieme a questi ragazzi fantastici". NAPOLIQueste le parole di Thiago, allenatore del, rilasciate ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 contro il Napoli. "Sono felice per i nostri splendidi tifosi che seguono sempre la squadra: auguro loro di godersibel momento. Le mie scelte di formazione? Riesco a capire tante cose, grazie a quello che vedo ...

