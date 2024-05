Moto gp - Martin favorito a Le Mans Bagnaia per il riscatto I favoriti del Gp di Francia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Le, 11 maggio 2024 - Un sabato da cancellare per Peccoe uno da incorniciare per Jorge. Il pilota del team Prima Pramac ha trovato la pole position, sontuoso record della pista, e la vittoria in Sprint Race, mentre il campione del mondo si è ritirato a causa di qualche problema sulla sua Ducati dopo la caduta nelle qualifiche. Il numero uno ha dovuto utilizzare ladi riserva e qualcosa è andato storto fin dalla partenza. Lo spagnolo ha dunque ripreso un po’ di margine in classifica ma il ducatista Lenovo conta sul warm up e sul lavoro dei tecnici per tornare competitivo nella gara domenicale. Il terzo incomodo, manco a dirlo, è Marc Marquez, partito in sordina nel weekend ma autore di una ottima sprint chiusa in seconda posizione. Per Apirlia invece, ci sarà il solito Maverick Vinales. ...