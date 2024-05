Mina - 50 anni fa l’addio alla televisione | tutti gli amori della diva invisibile

La maglia rosa tiene a distanza la fuga, riprendendo Paret-Peintre a 4 chilometri dall'arrivo. Lo sloveno non vuole strafare, rintuzza gli attacchi di Tiberi e vince a braccia alzate a Prati di Tivo

L'artista, che comparve l'ultima volta in tv l'11 maggio 1978, dalla fine degli anni Settanta è legata ad Eugenio Quaini, sposato in gran segreto nel 2006. Nel suo passato tuttavia ci sono altre relazioni importanti, come la storia con Corrado Pani