Milano - si conclude il Festival Universitario 2024 di University Network

(Di sabato 11 maggio 2024) Non poteva chersi con un grande dj set la seconda edizione del. Un evento innovativo e unico in Italia per mettere in connessione gli studenti universitari con il mondo del lavoro. Tanti i temi affrontati durante gli speech e i workshop che si sono susseguiti non-stop nelle due giornate. Più di 100 guest speaker che hanno dato la possibilità ai giovani e alle giovani di riflettere su formazione, tecnologia, intelligenza artificiale e sostenibilità. Con un’attenzione particolare all’aspetto della salute mentale e della sostenibilità.