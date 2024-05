Milano - rapinatore aggredisce un ragazzo nella stazione della metro | bloccato dalla security Atm

(Di sabato 11 maggio 2024)– Un cittadino algerino di età compresa tra i 25 e i 30 anni è statoda due addettidi Atm alla fermata San Babilalinea 1politana dopo una rapina ai danni di un. Intono alle 16 di oggi sabato 11 maggio, il personale Atm è stato allertato dalle urla di una ragazza sulle scale. Accorsi immediatamente, i due addetti hanno sorpreso l'uomo aggredire ilin compagniagiovane per rubargli una collana. Ilè quindidai due dipendenti Atm e trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno preso in custodia. È arrivato sul posto anche personale del 118 per medicare ilche ...

E' stato bloccato e salvato verso le 10 il ragazzo che minacciava di buttarsi dal balcone a Pescara. E' rimasto per 44 ore, tranne brevi periodi, in piedi sulla balaustra del terrazzo. Le...

Auto cappottata in autostrada, cinque ragazze ferite - Auto cappottata in autostrada, cinque ragazze ferite - Sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, in corrispondenza del bivio per l'A10 Genova-Ventimiglia, verso Genova, il traffico è rimasto bloccato con 3 km di coda ... Cinque i feriti, tutte ragazze, ...

Treviso. Ragazzo in bicicletta travolto da un'auto: finisce all'ospedale. Traffico paralizzato in centro: autobus e corriere bloccate - Treviso. ragazzo in bicicletta travolto da un'auto: finisce all'ospedale. Traffico paralizzato in centro: autobus e corriere bloccate - TREVISO - ragazzo in bicicletta travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto stamattina, 11 maggio, in via De Gasperi, sul lungo sile, ...