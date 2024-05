Milan - la Curva Sud sciopera ancora | 'Il nostro silenzio un disperato grido d'amor - chiede risposte concrete'

La Curva Sud del Milan continua con la protesta di rimanere in silenzio , come successo la scorsa settimana col Genoa. contro il Cagliari nel match di domani sera non canterà. Milan , Curva Sud in silenzio anche nel match contro il Cagliari In attesa ...

Il Milan si prepara ad affrontare il Cagliari in un San Siro ancora una volta in protesta : la Curva Sud sciopera dal tifo? Le ultime notizie Il Milan di Stefano Pioli si prepara ad affrontare il Cagliari di Claudio Ranieri nella gara valevole per ...

La Curva A respinge i giocatori: “Giocate senza la maglia!” - La curva A respinge i giocatori: “Giocate senza la maglia!” - Dopo l'ennesima sconfitta stagionale, stavolta in casa per 2-0 contro il Bologna, i calciatori del Napoli a fine partita si sono indirizzati verso i propri tifosi come ormai spesso accade.

“Aurelio, cacciali tutti!”, esplode la contestazione della Curva B contro la squadra! - “Aurelio, cacciali tutti!”, esplode la contestazione della curva B contro la squadra! - La pazienza dei tifosi del Napoli è arrivata al limite. La curva B contesta gli azzurri per la prova indecorosa contro il Bologna. Dagli spalti del Maradona si innalza un coro rabbioso nei confronti ...

Le UFFICIALI di Milan-Cagliari: Leão e Theo out! La scelta su Giroud | OneFootball - Le UFFICIALI di milan-Cagliari: Leão e Theo out! La scelta su Giroud | OneFootball - Il milan ospita il Cagliari in un clima ancora una volta molto ostile per la squadra di Pioli, che gioca a San Siro ma non avrà il supporto della curva Sud. Grande occasione, insomma, per i rossoblù, ...