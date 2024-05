Milan-Cagliari 5-1 | i sardi si sciolgono nel secondo tempo e il diavolo dilaga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024)o, 11 maggio 2024 - L'anticipo del sabato sera della trentaseiesima giornata vede di fronte. Da una parte i rossoneri sono a un passo dalposto matematico nonostante arrivino da sei gare (tra campionato e coppe) senza vittorie, mentre la situazione è più delicata per iche sono a +3 dall'Udinese terzultima e, dunque, ancora la salvezza è tutta da conquistare. Pioli, in una delle sue ultime uscite da allenatore del, deve fare i conti con numerose assenze e, infatti, gli undici scelti sono del tutto inusuali. Maignan non c'è, al suo posto Sportiello; in difesa partono dalla panchina Theo Hernandez e Calabria, preferiti Kalulu e Florenzi, mentre in mezzo il trio sarà Musah, Bennacer vertice basso e Reijnders, davanti esclusione per Leao e dunque ...