Milan-Cagliari 2-0 LIVE | raddoppia Pulisic!

BOLOGNA - Thiago Motta: "Siamo una squadra bellissima, abbiamo giocato una partita fantastica, Champions Non faccio i conti" - BOLOGNA - Thiago Motta: "Siamo una squadra bellissima, abbiamo giocato una partita fantastica, Champions Non faccio i conti" - Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha commentato così la vittoria di Napoli: “Festeggiamo tanto perché abbiamo giocato un’altra partita fantastica, c’è solo da ringraziare questi ragazzi strepitosi ...

DIRETTA Serie A, Milan-Cagliari | Segui la cronaca LIVE - DIRETTA Serie A, milan-cagliari | Segui la cronaca live - Dopo Frosinone-Inter di venerdì sera e Napoli-Bologna di oggi pomeriggio, l’ultima gara in programma per questo sabato, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte ...

Milan-Cagliari 1-0, pagelle e tabellino: i voti del primo tempo - milan-cagliari 1-0, pagelle e tabellino: i voti del primo tempo - Le pagelle e il tabellino del primo tempo di milan-cagliari, partita valida per la 36° giornata di Serie A ...