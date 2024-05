Milan aritmeticamente qualificato alla prossima Supercoppa Italiana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Con due giornate di anticipo sulla fine del campionato il. I rossoneri sanno adesso di non poter essere raggiunti dal Bologna, dunque di finire la stagione al secondo o terzo posto della classifica. Dal momento che l’attuale terza è la Juventus, già qualificata tramite la Coppa Italia, è già certo che saranno i rossoneri la quarta e ultima partecipante al torneo che si disputerà in Arabia Saudita a gennaio 2025, sempre col format a quattro squadre.IN: ECCO L’AVVERSARIA IN SEMIFINALE Non è ancora certo quale sia l’avversaria del “Diavolo” nella semifinale della, ma lo sarà a brevissimo: bisognerà ...