Meghan Markle - un fresco tropical dress contro il caldo africano

(Di sabato 11 maggio 2024) Prosegue il royal-not-royal tour in Nigeria dei duchi di Sussex con il consueto cambio d'abito che segue l'agenda degli appuntamenti.è passata da un abito dall'aria familiare per un evento sportivo a un altro più elegante per il pranzo con il ministro

La duchessa e il marito, il principe Harry, sono in visita nel Paese senza i loro figli. E nel suo intervento sul palco di un summit sulla salute mentale, la duchessa ha racconta to un aneddoto sulla figlia

Meghan Markle e Harry hanno fatto visita a una scuola in Nigeria per un impegno legato alla loro fondazione Archewell: Perché la duchessa di Sussex è stata criticata per il suo look .Continua a leggere

Harry e Meghan in Nigeria, il principe partecipa a una partita di pallavolo - Harry e meghan in Nigeria, il principe partecipa a una partita di pallavolo - Harry e meghan sono in Nigeria per promovuore gli Invictus Games - di cui il nobile britannico è il fondatore - evento sportivo che prevede la competizione ...

Harry e Meghan in Nigeria, il principe incanta la folla partecipando a una partita di pallavolo - Harry e meghan in Nigeria, il principe incanta la folla partecipando a una partita di pallavolo - Se le opinioni personali su meghan markle sono spesso divisive, nessuno potrà negare che l'ex attrice di Suits sappia il fatto suo quando si parla… Leggi ...

Meghan Markle, i look inadatti in Nigeria contro l’etichetta reale - meghan markle, i look inadatti in Nigeria contro l’etichetta reale - meghan markle ha scelto per la sua visita in Nigeria dei look piuttosto azzardati che si discostano dallo stile reale ...