Luis Alberto - niente Inter nel doppio fronte? Mercato e Lazio

(Di sabato 11 maggio 2024) Lasarà il prossimo avversario dell’, domenica 19 alle ore 18 nella festa scudetto al Meazza. Una partita dove rischia di non esserci, accostato peraltro ai nerazzurri. NUOVA CONTESTAZIONE – Oggi si è consumato l’ennesimo strappo a Formello frae la. Stando alle notizie che arrivano dal centro sportivo biancoceleste, il centrocampista ha avuto una discussione con Igor Tudor. Motivo per il quale non figura tra i convocati per la partita di domani (ore 12.30) contro l’Empoli, usciti nel pomeriggio. Ma c’è di più: perché, che da un mese ha manifestato la volontà di lasciare la, potrebbe aver già finito anzitempo la sua esperienza in biancoceleste. Saltando ...

