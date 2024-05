L' Ucraina sta cedendo e non riesce più a reggere l' urto russo | l' esercito dilaga a Kharkiv

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 11 maggio 2024) L'inizia ad ammettere l'avanzamento delle forze di Mosca nella regione di, dopo due diversi attacchi ieri oltre il confine e non uno solo. Nel primo attacco, iniziato alle cinque di ieri mattina, i russi sono riusciti a penetrare per almeno un chilometro in direzione di Vovchansk, con l'obiettivo di creare una zona cuscinetto di dieci chilometri dopo il confine, per proteggere dalla guerra il territorio, ha confermato una fonte militarecitata da Cnn. Nella zona sono stati dispiegati riservisti ucraini. Una seconda fonte bene informata sugli sviluppi al fronte ha ammesso che quattro battaglioni russi, per un totale di circa 2mila uomini, sono penetrati cinque chilometri nella direzione di Krasne, 75 chilometri a ovest, lungo il confine, di Vovchansk, e di altri due villaggi ...