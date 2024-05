Lotta - Preolimpico Antalya 2024 | Aurora Russo vola a Parigi Honis e Caneva ai ripescaggi

(Di sabato 11 maggio 2024) L’Italia dellain extremis riesce a portare almeno un proprio rappresentante ai prossimi Giochi Olimpici di. A compiere l’impresa, nel torneodi, ènei -57 kg tramite i. L’azzurra, campionessa mondiale U23 lo scorso anno, è stata protagonista di una lunga giornata iniziata con un successo su Zhumanazarov e proseguita – dopo un avvio complicato – con il successo anni dell’uzbeka Sobirova. La qualificazione per le Olimpiadi è arrivata nello spareggio contro l’ucraina Hrushyna Akobia, che inizialmente viene decretata vincitrice, ma dopo un challenge finale si prende la terza scorrettezza dell’incontro, determinante per la squalificata. Inutili le proteste dell’ucraina, la carta olimpica è italiana. Ci era andata ...

Ufficiale, Frank Chamizo non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024: "Vi voglio bene, il mio cuore è in lacrime" - Ufficiale, Frank Chamizo non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024: "Vi voglio bene, il mio cuore è in lacrime" - GIOCHI OLIMPICI PARIGI 2024 - Ufficiale, Frank Chamizo non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi: decisivo l'incontro col russo, naturalizzato albanese, Valiev.