Lotta - Caneva ed Honis ai ripescaggi nel Preolimpico di lotta Addio a Parigi 2024 per Chamizo e Conyedo

(Di sabato 11 maggio 2024) Le ultime semifinali del torneo di qualificazione olimpica su base mondiale della, in corso ad Istanbul, in Turchia, dedicate allo stile libero, sono agrodolci per l’Italia, che vedeva i propri atleti dipendere dagli altrui risultati:o e speranze di pass olimpico ancora vive per Arone Benjamin Konrad, eliminazione definitiva edper FrankMarquez ed Abraham de JesusRuano.edandranno a giocarsi il tutto per tutto domani, alla ricerca dell’ultimo posto nazione in palio, che verrà assegnato nello spareggio conclusivo per volare atra i terzi classificati. Nei -97 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41: L’ucraino Mykhailov batte il cinese Lin e si qualifica per le semifinali della categoria -86 kg 16.40: Il greco Kurugliev batte il polacco Jezierzianski e raggiunge la semifinale della categoria -86 ...

