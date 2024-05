LIVE – Pescara-Juventus U23 0-1 - Playoff Serie C 2024 DIRETTA

(Di sabato 11 maggio 2024) Alle 21:00 di oggi, sabato 11 maggioU23 scenderanno in campo in occasione del secondo turno della fase a gironi deidiC. Dopo la bella vittoria sull’Arezzo, i bianconeri si preparano per questa sfida dell’Adriatico. Adesso sarà la squadra di Massimo Brambilla ad avere a disposizione soltanto un risultato ed è la vittoria. “Ora la nostra attenzione è tutta rivolta alla prossima sfida che ci attende – ha detto il tecnico bianconero -. Le condizioni della squadra sono buone. I ragazzi stanno tutti bene, diciamo che ormai sono abituati a giocare tante partite ravvicinate. Quella contro ilsarà soltanto la seconda nel giro di pochi giorni, dopo un periodo in cui abbiamo avuto una gara a settimana in linea di massima. La speranza è quella di averne altre in ...

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Tortona , sfida valida come gara-1 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È ancora Vu Nere contro Tortona nella post season del massimo campionato italiano, un testa a testa che si è riproposto nelle ...

Serata di pareggi nel secondo turno della fase interna ai gironi dei Playoff di Serie C 2023 / 2024 , ma tanto basta alle squadre padroni di casa per avanzare alla fase nazionale della post season, in virtù del regolamento che consente di avanzare con ...

Calcio Catanzaro 1929: Vendita tagliandi Playoff - Ecco le tre fasi della modalità vendita, tutte le Info! - Calcio Catanzaro 1929: Vendita tagliandi playoff - Ecco le tre fasi della modalità vendita, tutte le Info! - CATANZARO - La tensione è alle stelle per i tifosi della US Catanzaro 1929, con l'annuncio delle modalità di vendita dei tagliandi d'ingresso per il tanto atteso turno preliminare PLAY OFF 23/24.

Volley, finale playoff 1^ Divisione: la Pallavolo Decollatura mette le mani sulla “D” (video) - Volley, finale playoff 1^ Divisione: la Pallavolo Decollatura mette le mani sulla “D” (video) - Tabellino Altaflex Catanzaro-Pallavolo Decollatura 1-3 (19-25; 13-25; 25-23; 20-25) Altaflex Catanzaro Volley: Bitonti (K), Bovio, Calabretta, Capicotto, Cosentino, Diaco, Iamundo, ...

Brescia – Pistoia G1, Brienza: “Siamo carichi come non mai” - Brescia – Pistoia G1, Brienza: “Siamo carichi come non mai” - L’Estra Pistoia Basket 2000 è pronta per i playoff. L’incrocio è con la Germani Brescia, avversario che evoca lontani piacevoli ricordi (il 3-2 nella ...