LIVE Nardi-Rune 4-6 - 4- - ATP Roma 2024 in DIRETTA | serve per il match un danese ‘quasi’ perfetto

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-JARRY LADI NAPOLITANO-SHANG A-40 Scambio estenuante. Steccail dritto ma ciò non rende giustizia al punto che ha giocato. Bravo lo stesso Luca. 40-40 Raro errore di rovescio del. 40-30 Solito schema di, slice e solito dritto dall’altra parte con la palla che scappa dal punto di rimbalzo. 30-30 Risponde con un chopalla prima a 208 km/h del. E’ lungo. 15-30 SULLA RIGA, l’inside in di dritto di! 15-15 Splendida smorzata di, che ha visto ancora l’azzurro dietro a rispondere. 0-15 Comanda con il drittoe chiude con il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-JARRY LA DIRETTA LIVE DI NAPOLITANO-SHANG 40-40 Palla corta sopraffina di Rune. Schiaffo al volo per annullare anche questa. 40-A Spinge sin dalla risposta con il dritto ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nardi-Rune , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Il pesarese, dopo alcune settimane di stop per via di un piccolo infortunio alla caviglia, ha esordito domando ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-JARRY LA DIRETTA LIVE DI NAPOLITANO-SHANG 4-3 A quindici l’azzurro resta in vita nella partita. 40-15 Inside out di dritto pazzesco di Rune. 40-0 Non risponde il danese con il ...

Nardi-Rune, diretta live: risultato, aggiornamenti in tempo reale secondo turno Internazionali d'Italia - Nardi-Rune, diretta live: risultato, aggiornamenti in tempo reale secondo turno Internazionali d'Italia - Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Luca Nardi - Holger Rune live su 11/05/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Milan-Cagliari, il risultato in diretta LIVE - Milan-Cagliari, il risultato in diretta live - A San Siro si sfidano Milan e Cagliari. La prima chance è per Florenzi, dopo la mezz'ora arriva il vantaggio firmato da Bennacer. In avvio di ripresa entra Leao e colpisce subito una traversa, poi for ...

Juventus – Salernitana: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus – Salernitana: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Juventus - Salernitana di Domenica 12 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36ma giornata di Serie A ...