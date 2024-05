LIVE Nardi-Rune 3-5 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | danese ‘on fire - a quota cinque nel 1° set

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-JARRY LADI NAPOLITANO-SHANG 15-0 Sbaglia una rara risposta di dritto. 5-3 A zero. 40-0 Altra botta al centro, altro dritto a chiudere perfetto. 30-0 Miracolo di. Prova a entrare con il rovescio sulla seconda, lo fa alla grande. Dritto in controbalzo del, non si sa come, vincente. 15-0 Servizio e implacabile dritto. 4-3 Prima vincente!!! 40-30 Servizio e dritto! 30-30 Vuole tirare sempre più forte con il dritto. Stecca però il terzo tentativo! Bravoa difendersi in qualche modo. 15-30 Che dimostrazione di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50: Prova inattesa dell’a giovane azzurra che ha superato tanti ostacoli ed è riuscita a portare l’Italia ai Giochi olimpici. Rischiavamo uno storico zero che non ci sarà 21.49: Protesta plateale dei ...

Serie A – Milan-Cagliari: la partita di San Siro in diretta | LIVE News - Serie A – Milan-Cagliari: la partita di San Siro in diretta | live News - Alle ore 20:45 c'è Milan-Cagliari a San Siro: il live testuale con la diretta della partita dei rossoneri di Stefano Pioli contro i rossoblu Redazione 11 maggio 2024 (modifica il 11 maggio 2024 | 14:5 ...

DIRETTA Serie A, Milan-Cagliari | Segui la cronaca LIVE - diretta Serie A, Milan-Cagliari | Segui la cronaca live - Dopo Frosinone-Inter di venerdì sera e Napoli-Bologna di oggi pomeriggio, l’ultima gara in programma per questo sabato, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte ...

Milan-Cagliari, il risultato in diretta LIVE - Milan-Cagliari, il risultato in diretta live - Il Cagliari cerca punti preziosi a San Siro: in caso di vittoria sarebbe praticamente fatta per la salvezza. Qualificate in Champions per ora Inter e Milan , in corsa per gli altri posti Juve, Bologna ...