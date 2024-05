LIVE Nardi-Rune 2-3 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | game importante salvato da 0-30 dal pesarese!

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-JARRY LADI NAPOLITANO-SHANG 40-15 Prima vincente. 30-15 Bene nello scambio. Purtroppo si gioca a un ritmo forsennato e l’azzurro fatica a tenerlo. Finché il danese non concederà qualcosa sarà dura. 15-15 Prova ad aggredire con il rovescio sulla seconda. Giusto, risposta in rete. 0-15 Doppio fallo (1°). Esplode il Centrale. 3-2 Esce! Esce il dritto difensivo del danese. Importantissimoda! A-40 Servizio e schiaffo al volo di Luca che si carica! 40-40 Fulminante dritto lungolinea e volèe di rovescio al salto di. Meraviglioso! 40-30 Prima vincente! Importantissima. 30-30 ...

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Tortona , sfida valida come gara-1 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È ancora Vu Nere contro Tortona nella post season del massimo campionato italiano, un testa a testa che si è riproposto nelle ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50: Prova inattesa dell’a giovane azzurra che ha superato tanti ostacoli ed è riuscita a portare l’Italia ai Giochi olimpici. Rischiavamo uno storico zero che non ci sarà 21.49: Protesta plateale dei ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-JARRY LA DIRETTA LIVE DI NAPOLITANO-SHANG 40-30 Prima vincente! Importantissima. 30-30 Torna a esagerare e sbagliare Rune, di rovescio. 15-30 Meraviglioso rovescio lungolinea ...

Milan Cagliari, il risultato in diretta live della partita di Serie A - Milan Cagliari, il risultato in diretta live della partita di Serie A - A San Siro si sfidano Milan e Cagliari. Pioli punta sul trio d'attacco Chukwueze-Giroud-Pulisic, con Leao in panchina. Fuori anche Theo, Tomori e Calabria, i terzini sono Kalulu e Florenzi. Ranieri sc ...

Serie A – Milan-Cagliari: la partita di San Siro in diretta | LIVE News - Serie A – Milan-Cagliari: la partita di San Siro in diretta | live News - Alle ore 20:45 c'è Milan-Cagliari a San Siro: il live testuale con la diretta della partita dei rossoneri di Stefano Pioli contro i rossoblu Redazione 11 maggio 2024 (modifica il 11 maggio 2024 | 14:5 ...

DIRETTA Serie A, Milan-Cagliari | Segui la cronaca LIVE - diretta Serie A, Milan-Cagliari | Segui la cronaca live - Dopo Frosinone-Inter di venerdì sera e Napoli-Bologna di oggi pomeriggio, l’ultima gara in programma per questo sabato, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte ...