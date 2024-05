LIVE Lotta - Preolimpico 2024 in DIRETTA | AURORA RUSSO VOLA A PARIGI! Sfuma il sogno olimpico di Liuzz - Chamizo e Conyedo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50: Prova inattesa dell’a giovane azzurra che ha superato tanti ostacoli ed è riuscita a portare l’Italia ai Giochi olimpici. Rischiavamo uno storico zero che non ci sarà 21.49: Protesta plateale dei tecnici ucraini che vengono allontanati 21.47:E’ AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! L’AZZURRA SFRUTTA LA TERZA SCORRETTEZZA GRAVDE DELL’UCRAINA E VINCE L’INCONTRO PER SQUALIFCA DELL’AVVERSARIA 21.42: C’è un challenge proprio in chiusura. L’ucraina ha vinto 2-4. Vediamo che succede. Potrebbe avere commesso una scorrettezza Hrushyna Akobia 21.41: cerca un attacco alle gambema viene ribaltata dall’avversaria: 2-4 21.41: Altra scorrettezza dell’ucraina, 2-2 ma il vantaggio è sempre per ...