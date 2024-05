LIVE – Casertana-Cerignola 0-0 - Playoff Serie C 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Alle 20:30 di oggi, sabato 11 maggio,scenderanno in campo in occasione del secondo turnodella fase a gironi del gruppo C. Grande attesa per vedere all’opera le due squadre, che hanno chiuso la stagione regolare rispettivamente in quarta e in settima posizione. Sarà quindi laad avere i favori del pronostico, avendo di fatto due risultati a disposizione per passare il turno. Prima del pareggio per 1-1 a marzo, nel girone di andata inoltre la squadra di casa ha battuto per 4-2 unche ora è chiamato all’impresa per passare nella fase nazionale. Lo stato d’animo però è buono per gli ospiti che vengono dal pareggio col Giugliano e da tre vittorie consecutive nella fase a gironi della stagione regolare. Ora questa sfida da non sbagliare, che vale il sogno ...