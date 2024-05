LIVE – Atalanta U23-Legnago 0-0 - Playoff Serie C 2024 DIRETTA

(Di sabato 11 maggio 2024)U23 contro. Il sognodelle due squadre continua e si incrocia nella giornata di sabato 11 maggio, alle 20:30. Arbitro del match sarà Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi. In palio c’è il pass per il pass per la fase nazionale del. Prima però si pensa a questo secondo turno della fase a gironi, che vede in campo la quinta e la sesta della classifica. Solamente tre punti hanno separato le due squadre nella stagione regolare, ma l’parte favorita avendo due risultati a disposizione. Per ilserve l’impresa. La vittoria sul Lumezzane al primo turno però è stata la prima dopo sei partite senza vincere. Adesso gli ospiti vogliono dimostrare di essere definitivamente usciti dalla crisi di risultati. Per farlo serve una vittoria contro la ...

Federico Olivieri, in arte Olly , ha rilasciato un’intervista per l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport per la sua Sampdoria Federico Olivieri, in arte Olly , ha rilasciato un’intervista per l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport per ...

Proseguono i Playoff di Serie A2. RISULTATI TABELLONE E ACCOPPIAMENTI Cantù non sbaglia e batte 84-67 Cividale in casa e si porta 2-0 nella Serie confermando il fattore campo. Sono 16 a testa per Hickey e Youg. Bene anche Burns (15 punti+9 ...

Il Taranto di Capuano pareggia 0-0 allo Iacovone con il Latina e passa il primo turno degli spareggi playoff con in palio la promozione in serie B. La squadra di mister Capuano, davanti a quasi...

A2 Playoff - Gesteco Cividale vuole portare Acqua S. Bernardo Cantù a gara 5 - A2 playoff - Gesteco Cividale vuole portare Acqua S. Bernardo Cantù a gara 5 - Domenica 12 maggio sono in programma due gare 4 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Oro: Vigevano-Forlì e Cividale-Cantù. Forlì e ...

Napoli Futsal-Feldi Eboli, super derby per i playoff - Napoli Futsal-Feldi Eboli, super derby per i playoff - Appuntamento atteso. Iniziano domani i playoff ad Aversa (ore 18). E sarà super sfida ai quarti tra Prezioso Casa Napoli Futsal e Feldi Eboli. La partita sarà trasmessa in esclusiva ...

A2 Playoff - Trapani riuscirà a chiudere con Assigeco la serie in gara 4 a Piacenza - A2 playoff - Trapani riuscirà a chiudere con Assigeco la serie in gara 4 a Piacenza - Domenica 12 maggio alle ore 17:00 si gioca gara 4 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Argento tra UCC Assigeco Piacenza e Trapani Shark. Dopo il successo piacentino in ...