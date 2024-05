L’Inter non finisce di festeggiare | presto nuovo premio da ritirare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 11 maggio 2024) I premi pernon finiscono qui! Come già noto,la società nerazzurri riceverà una nuova onorificenza. All’evento saranno presenti i calciatori, lo staff tecnico e i vertici dirigenziali. L’ONORIFICENZA – Il Comune di Milano la prossima settimana conferirà all’Ambrogino d’oro, l’onorificenza destinata a “cittadini, enti o associazioni particolarmente meritevoli”. Il suo nome deriva dal nome del patrono della città meneghina, ossia Sant’Ambrogio. All’evento saranno presenti i calciatori, Simone Inzaghi, Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello. Il suo svolgimento è previsto per martedì 14 maggio alle 12:30. COINCIDENZA – A consegnare ilsarà il sindaco di Milano Beppe Sala, che non ha mai nascosto il suo legame con i colori nerazzurri. Il tifoso interista conferirà alla compagine meneghina la ...