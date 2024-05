L’Inter celebra la Festa della Mamma | uscirà domani ‘Come una stella’ con Ligabue

(Di sabato 11 maggio 2024)celebrerà lacon l’aiuto di un celebre tifoso nerazzurro.una, una produzione di Inter Media House. La musica è di Luciano, la regia di Francesco Bolognesi e Michele Cardano. L’annuncio è stato dato dalcon un post sul profilo Xsocietà campione d’Italia. Una dedica per le stelle più luminose ??In arrivo?? #MothersDay pic.twitter.com/s7nKMAvrIT — Inter ?? (@Inter) May 11, 2024 SportFace.

Quest'anno la Festa della mamma cade domenica 12 maggio. Se siete a corto di idee per fare gli auguri ecco una rassegna di frasi e citazioni da inviare alla propria mamma per ricordarle quanto è importante e quanto siamo fortunati ad averla ...

Siamo arrivati al 12 maggio , la Festa della Mamma . In Italia questa Festa non ha una data fissa ma si celebra la seconda domenica di maggio . Nei Paesi in cui è in calendario diventa un’occasione per ringraziare le madri e, si spera, riflettere sul ...

Chiara Ferragni pizzaiola: «Leo hai visto la mamma». L'impasto "vola" durante la lezione di cucina - Chiara Ferragni pizzaiola: «Leo hai visto la mamma». L'impasto "vola" durante la lezione di cucina - Chiara Ferragni è a Roma con i suoi bambini Leone e Vittoria e, nella Capitale, trascorrerà il fine settimana. Fine settimana che si sta rivelando davvero divertente.

Il cognome materno nella maglia: ecco come giocherà il Cagliari per la Festa della Mamma - Il cognome materno nella maglia: ecco come giocherà il Cagliari per la festa della mamma - Il cognome materno nella maglia: ecco come giocherà il Cagliari per la festa della mamma questa sera a San Siro ...