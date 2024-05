L'Holstein Kiel è in Bundesliga per la prima volta nella storia | chi sono ie 'Cicogne' dal passato dimenticato

(Di sabato 11 maggio 2024)er Sportvereinigungvon 1900 e.V.: questo è il nome completo della squadra che per lapropria...

Prosegue il cammino di Elena Berta-Bruno Festo ai Campionati Europei 2024 di Vela specialità 470, rassegna in fase di svolgimento nelle acque cristalline di Cannes (Francia). Nel primo giorno dedicato alla Gold Fleet i nostri ragazzi sono scesi ...

giornata trionfale per l’Italia ai Campionati Europei 2024 di Karate in corso di svolgimento a Zara (Croazia). nella prima giornata dedicata alle finali la nostra pattuglia ha concluso con un bottino davvero eccezionale fatto di 2 medaglie d’oro, 4 ...

Eurovision, il messaggio "nascosto" di Angelina Mango nella prima passerella. Applausi sui social: «Sei una regina» - Eurovision, il messaggio "nascosto" di Angelina Mango nella prima passerella. Applausi sui social: «Sei una regina» - Angelina Mango sfila in diretta sulla passerella dell' Eurovision Song Contest 2024. Durante diretta di sabato 11 maggio, la cantante, come tutti gi altri artisti, è salita ...

Gallery MotoGP | Ennesimo trionfo di Martin nella Sprint di Le Mans - Gallery MotoGP | Ennesimo trionfo di Martin nella Sprint di Le Mans - Ecco le immagini più belle della Sprint del Gran Premio di Francia, che ha visto il 12° successo su 24 Sprint disputate dall'inizio dell'anno scorso per il pilota del prima Pramac Racing.

Atalanta-Roma, De Rossi senza Dybala nello spareggio Champions - Atalanta-Roma, De Rossi senza Dybala nello spareggio Champions - La Roma senza Paulo Dybala nello spareggio Champions League in programma domani sera sul campo dell'Atalanta per la 36esima giornata della Serie A. Il trentenne argentino, tenuto in panchina nel ritor ...