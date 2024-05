Lecce aritmeticamente salvo per la seconda stagione consecutiva

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilper ladopo la sconfitta del Cagliari contro il Milan. Buone notizie per i giallorossi, che dopo gli ultimi due pareggi, molto diversi per come sono arrivati, si erano sensibilmente avvicinati all’obiettivo, che in inverno sembrava essere tornato a rischio. Invece, grazie alla cura Gotti, la squadra salentina ha raggiunto la salvezza per il secondo anno di fila, dopo quella con Baroni dell’anno scorso da neopromossa. Ottimo risultato per la società guidata da Sticchi Damiani e che ha in Corvino l’uomo chiave per il mercato: si giocherà la Serie A per il terzo anno di fila.: ECCO PERCHE’ Il...