Lazio - Pedro | Vogliamo un posto in Europa Sogno uno scudetto con la Lazio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma 11 maggio 2024 - Vigilia della sfida di campionato contro l'Empoli, se da una parte Tudor ha anticipato rispetto alla consuetiduine la propria conferenza stampa all'ante-vigilia, resta l'appuntamento con le interviste biancocelesti nel match program sul sito capitolino. A raccontare le sensazioni da Formello ci ha pensato, raggiunto dai microfoni del sito ufficiale biancoceleste, ecco le sue parole. L'attaccante comincia raccontando di come la squadra abbia lavorato bene durante la settimana, smaltendo anche la frustrazione del mancato successo di Monza. "Ci aspetta una nuova partita, che dobbiamo affrontare con fiducia e voglia di vincere. Per noi è importante e dobbiamo fare il meglio possibile. Ci sono nove punti in gioco,farli tutti e sappiamo che non sarà facile, ma questa è la mentalità". L'ex Barcellona, Chelsea e Roma ...