La pagella di Napoli – Bologna

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 11 maggio 2024) Ildavanti al proprio pubblico, che nonostante la delusione di quest’annata ha risposto con una buona affluenza al Maradona, contro ilvera rivelazione del campionato disputa l’ennesima brutta partita, squadra ormai allo sbando che aspetta solo la fine di questo incubo.0 – 2 Ho visto questo: Meret 6: Non mi è sembrato avere colpe sui due gol, si fa trovare pronto su due tiri dalla distanza. Di Lorenzo 3: Si perde Ndoye sul primo gol del, poi il nulla mischiato con il niente. Rrahmani 4: In difficoltà ogni volta che ilarriva in area azzurra. Juan Jesus 4: Solita partita in difficoltà, oggi anche molto nervoso. Olivera 3: Difende male, attacca peggio, un disastro. Anguissa 3: Inesistente, svogliato, ...