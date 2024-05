La lite sul Superbonus - Tajani incalza Giorgetti | Voglio vederci chiaro E scoppia il caso sugar tax

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 maggio 2024 – “Se ne farà una ragione". Risponde così il ministro dell’Economia, Giancarlo, alle perplessità espresse dal vicepremier e leader azzurro Antoniosulle modifiche al: "". La tensione tra il custode dei conti pubblicie il referente politico delle categorie economicheriguarda le sei pagine di emendamento del governo al decreto, che obbliga a spalmare in dieci anni la detrazione delle spese legate all’acquisto dei crediti sostenute anche nell’anno 2024, introducendo anche il principio di retroattività. È in particolare su quest’ultimo punto che si è acceso lo scontro, non esente da polemiche, tra il ministro leghista e il collega ...