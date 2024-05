La favola di Napolitano | il reduce della nidiata Quinzi Quante posizioni guadagna e dove può arrivare a Roma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Non è una stortura parlare diper quanto sta facendo Stefano. Il 29enne biellese è riuscito a conquistare l’accesso al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2024, battendo in rimonta il cinese Shang Juncheng con il punteggio di 6-7 (3) 6-1 6-0. Dopo aver sconfitto al primo turno il lucky loser, J.J. Wolf (subentrato al posto di Matteo Berrettini in tabellone),si è ripetuto. Sul suo cammino ci sarà il cileno Nicolas Jarry, che quest’oggi ha avuto la meglio nel confronto con l’altro italiano Matteo Arnaldi in due set. Con questi riscontri, il piemontese ha raggiunto il best ranking in carriera (n.125 ATP) e per continuare ad avvicinare la top-100 sarà necessario superare l’ostacolo rappresentato dal sudamericano, ma chiaramente non sarà semplice. Vero è che il tennista nostrano sta vivendo una sorta di ...