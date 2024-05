Karate - pioggia di medaglie per l’Italia nella prima giornata degli Europei di Zara

Ostia, 6 maggio 2024 – La Nazionale Italiana è pronta per i Campionati Europei 2024 di Karate , in scena a Zara , in Croazia, da mercoledì 8 fino a domenica 12 maggio . La squadra azzurra, che ha appena concluso il raduno collegiale al PalaPellicone, ...

Accademia Karate Lamezia, medaglia di bronzo per Manuel Lestingi ai Campionati Italiani - Accademia karate Lamezia, medaglia di bronzo per Manuel Lestingi ai Campionati Italiani - Lamezia Terme - 'L’atleta dell’Accademia karate Lamezia Manuel Lestingi, si conferma ai vertici nazionali con una splendida medaglia di bronzo nel Kata (Forme)' è quanto si legge in una nota. 'Lo scor ...

Incetta di premi ai Campionati Italiani Fedika per la scuola di karate Ni Sente Nashi di Villafranca - Incetta di premi ai Campionati Italiani Fedika per la scuola di karate Ni Sente Nashi di Villafranca - In un Palaparenti gremito hanno partecipato 900 atleti di karate. La “Asd Ni Sente Nashi” di Villafranca, unica scuola della Provincia di Verona, ha partecipato con 21 atleti vincendo 7 titoli ...

Karate, Europei Zara 2024: l’Italia del Kata femminile si giocherà l’oro, poi tre finali per il bronzo - karate, Europei Zara 2024: l’Italia del Kata femminile si giocherà l’oro, poi tre finali per il bronzo - La seconda giornata degli Europei 2024 di karate, in corso di svolgimento a Zara, in Croazia, è andata ufficialmente in archivio. Ecco cosa è successo sui ...