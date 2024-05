Italia - terremoto | una serie di scosse una dopo l’altra

(Di sabato 11 maggio 2024) Unadisismiche ha colpito la zona dell’Alpago, con la più forte di magnitudo 2.1. Questo fenomeno, definito come un vero e proprio sciame sismico, ha avuto la sua scossa più significativa con epicentro a circa 1 chilometro da Chies d’Alpago. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato la scossa di magnitudo 2.1 pocole 2.10 della notte. Successivamente, si sono verificate altre 5di varia intensità, classificate come segue dall’Ingv: pocole 2.30 del mattino una scossa di magnitudo 1.4 sempre a Chies d’Alpago; alle 14.05 a 2 chilometri da Chies d’Alpago una scossa di 1.9 sulla scala Richter; alle 15.01 ancora a Chies d’Alpago una scossa di 1.6; cinque minutia 1 chilometro da Chies d’Alpago una scossa di 1.4; alle 15.12 ...

