Israele, attacchi a siti di Hamas a Jabalia nella Striscia - Israele, attacchi a siti di Hamas a jabalia nella striscia - L'esercito israeliano sta attualmente colpendo "obiettivi terorristici di Hamas" nell'area di jabalia nel nord della striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare israeliano. Fonti palest ...

Medioriente, news. Media: “Decine di civili uccisi in vari raid sulla Striscia”. LIVE - Medioriente, news. Media: “Decine di civili uccisi in vari raid sulla striscia”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Medioriente, news. Media: “Decine di civili uccisi in vari raid sulla striscia”. LIVE ...

Guerra, ultime notizie. «Hamas si sta riorganizzando», Israele prepara nuova operazione nel nord di Gaza - Guerra, ultime notizie. «Hamas si sta riorganizzando», Israele prepara nuova operazione nel nord di Gaza - Diverse esplosioni sono state registrate ieri sera a Kharkiv ed è stato annunciato un allarme aereo in città e nella regione. Washington ha criticato Tel Aviv per l’uso delle armi americane a Gaza ma ...