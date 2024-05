Isolotto quartiere in festa - le foto e la classifica

(Di sabato 11 maggio 2024) Firenze, 11 maggio 2024 – Nella cornice della storica area dell'a Firenze, la solidarietà ha trionfato nel cuore di unasportiva senza eguali. La Upe il Gs le Torri hanno stretto le mani in collaborazione con il Comune di Firenze e il4, orchestrando un evento senza precedenti che ha visto la comunità riunirsi per una causa nobile: la rete di solidarietà del4. L'atmosfera era elettrizzante mentre gli atleti si preparavano per affrontare la sfida: tre giri avvincenti, per un totale di 7,2 Km, attraverso le pittoresche strade dell'. LASebbene pianeggianti, i percorsi si sono rivelati impegnativi, richiedendo agli atleti di dare il meglio di sé per superare i continui cambi di direzione e le sfide che ...

Firenze, 10 maggio 2024 – ‘Quartiere in festa ’ coinvolgerà tutto il territorio del Q4. Organizza il Comitato Quartiere in festa insieme al Comune di Firenze, al Quartiere 4 e a tantissime associazioni del territorio, in collaborazione con il ...

Corri per Michela, la gara in sicurezza col defibrillatore - Corri per Michela, la gara in sicurezza col defibrillatore - Firenze, 11 maggio 2024 – La solidarietà e la prontezza d'intervento sono valori imprescindibili nel mondo del podismo e dell'assistenza sanitaria. È proprio in questo spirito che la Ets Regalami un S ...

Isolotto in festa, due giorni di eventi - isolotto in festa, due giorni di eventi - Firenze, 10 maggio 2024 – ‘Quartiere in festa’ coinvolgerà tutto il territorio del Q4. Organizza il Comitato Quartiere in festa insieme al Comune di Firenze, al Quartiere 4 e a tantissime associazioni ...

Festa della Mamma, torna l’Azalea della Fondazione Airc - festa della Mamma, torna l’Azalea della Fondazione Airc - Domenica 12 maggio circa 20mila volontari scendono in piazza per celebrare quarant’anni di impegno per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne ...