Internazionali d’Italia 2024 | Tsitsipas rimonta Struff - bene Medvedev

(Di sabato 11 maggio 2024) Tabellone maschile allineato al terzo turno in quel del Foro Italico, dove sono in corso gli. Quest’oggi ha fatto il suo esordio nel torneo anche anche il campione uscente Daniil: 7-5 6-4 il punteggio con il quale ha regolato Jack Draper, nonostante un primo set caratterizzato da qualche alto e basso di troppo per il russo, che dovrà stare attendo al prossimo avversario. Si tratta del giovane talento serbo Hamad Medjedovic, vincitore per 7-6(4) 6-4 su Davidovich Fokina. In questa zona di tabellone sfuma il derby americano tra Paul e Tiafoe, con il primo che batte facilmente Karatsev e il secondo che invece continua il suo periodo difficile e raccoglie sei games contro Koepfer. La testa di serie n°7 Hurkacz, che ha dominato Nadal sul Campo Centrale, sfiderà Etcheverry, vincente su ...