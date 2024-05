Internazionali BNL d’Italia 2024 - Osaka | Sto cercando la strada per tornare a buoni livelli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Naomicontinua la sua serie di vittorie sulla terra battuta al WTA di Roma. In conferenza stampa, come riporta Punto de Break, la giapponese parla della sua evoluzione su questo tipo di superficie e di come la sua mentalità sia cambiata da quando è diventata mamma: “La partita di oggi è andata abbastanza bene, ma ero già molto concentrata perché sapevo quanto fosse brava Kasatkina. Sono contenta del risultato. Ci siamo allenate a Madrid e mi ha battuto come 6-0 o 6-1. Per qualche motivo, quando abbiamo iniziato, non ricordavo come si gioca sulla terra battuta. Non sapevo come strutturare il punto”. “Volevo solo giocare un tennis intelligente, con la massima percentuale di palla, qualunque cosa accadesse. Ho rinunciato quando le cose si sono messe male, me ne sono resa conto e ho provato aal piano iniziale. Sono ...